Motociclista perde a vida após ser atropelado na SP-127

Um motociclista perdeu a vida em um atropelamento ocorrido na Rodovia SP-127, no município de Rio Claro.O acidente ocorreu na noite de terça-feira, por volta das 19h31.

Segundo o apurado, o motociclista seguia no sentido sul da rodovia, quando, por motivos desconhecidos, um caminhão Volkswagen 30.320, que vinha logo atrás, colidiu com a moto. Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo e acabou atropelado. Um GM Celta, que também seguia no mesmo sentido, ao tentar desviar do corpo do motociclista, perdeu o controle e capotou.

O motociclista morreu no local. O condutor do Celta teve ferimentos leves, e o motorista do caminhão não se feriu.

