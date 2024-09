Motociclista perde a vida após bater de frente contra carreta na SP-255

SIGA O SCA NO

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta foi registrado na madrugada desta quinta-feira (12), na rodovia SP-255, em Boa Esperança do Sul. A colisão frontal entre os veículos causou a morte do motociclista no local.

De acordo com informações preliminares da Artesp, a motocicleta Yamaha Fazer seguia no sentido norte quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com a carreta Volvo FH540, que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto da batida, a motocicleta tombou e ficou atravessada na faixa sul, enquanto a carreta parou no acostamento. O motociclista, ainda não identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos de praxe e identificar as circunstâncias que levaram à colisão.

