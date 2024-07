Motociclista morre em Itirapina após colisão com carro

SIGA O SCA NO

Crédito: Artesp

Um homem de 61 anos, identificado como Manuel Eliezer Sousa Paixão, faleceu em um acidente de trânsito na noite de sábado (6) na Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225) em Itirapina. A colisão envolveu a moto que a vítima conduzia e um carro.

O acidente aconteceu por volta das 19h45 no km 97+800 da rodovia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária,que atendeu a ocorrência, a vítima foi encontrada caída ao lado da motocicleta quando as equipes chegaram ao local. Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) foi acionada e constatou o óbito.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Leia Também