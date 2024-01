Motociclista morre em acidente na Rodovia SP-255

SIGA O SCA NO

Na noite deste domingo (14), um motociclista morreu após colidir com um carro na Rodovia SP-255, em Araraquara. O acidente aconteceu no quilômetro 78, na região dos motéis.

A vítima, Marcelo César Nardini, 45,, estava voltando de um aniversário e seguia sentido Araraquara quando colidiu na traseira de um Fiat/Idea. Com o impacto, a motocicleta ficou com a parte da frente destruída.

Após a colisão, outros três veículos tentaram reduzir a velocidade e acabaram se envolvendo em um engavetamento. O motorista de um dos carros não permaneceu no local e até o momento não foi localizado. Ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Arteris, concessionária que administra a rodovia, foram acionadas. Os socorristas tentaram reanimar o motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e preservou a área para o trabalho da perícia. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para investigar as causas do acidente.

