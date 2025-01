Motociclista morre em acidente de trânsito em cidade da região

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Moto da vítima - Crédito: QRU News

Um motociclista de 24 anos perdeu a vida na manhã desta sexta-feira (24) após uma colisão envolvendo um carro na Avenida Brasil, em Ribeirão Preto (SP).

O acidente ocorreu por volta das 8h, quando o motorista de um carro tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a Rua Pedregulho. Imagens registradas mostram o momento em que o veículo não consegue atravessar a avenida a tempo, sendo atingido pela motocicleta. O impacto foi tão forte que lançou o motociclista ao chão.

De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem estava a caminho do trabalho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

Leia Também