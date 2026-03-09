Motociclista morre apÃ³s colidir na traseira de caminhÃ£o em via de acesso da regiÃ£o

CrÃ©dito: Foto: ColaboraÃ§Ã£o

Um motociclista identificado como Mauro Soares de Brito de 64 anos, morreu após colidir na traseira de um caminhão na manhã desta segunda-feira (9), na rodovia Abdo Najm próximo a entrada do Parque São Paulo, em Araraquara.

Segundo informações, estava chovendo bastante e com a pista molhada por razões ainda desconhecidas Mauro acabou batendo a moto que tinha suporte de gás e água, atrás do veículo de carga. Com impacto, ele ficou gravemente ferido e foi socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e equipes da concessionária que administram o trecho até a Santa Casa mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. O corpo do idoso foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara e depois será liberado, para velório e sepultamento que ainda não tem horário definido.

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

Leia TambÃ©m