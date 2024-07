Motociclista morre após colidir em carreta canavieira

Crédito: Artesp

Um grave acidente na manhã desta quinta-feira (11) na SPI083/191, em Rio Claro, resultou na morte de um motociclista. A vítima, que não teve o nome revelado, colidiu com uma carreta canavieira na pista sentido Oeste.

De acordo com informações de testemunhas, a motocicleta trafegava pela rodovia quando colidiu transversalmente com a carreta que realizava uma manobra para entrar na pista. A forte neblina que atingia a região no momento do acidente teria dificultado a visibilidade do motociclista, o que pode ter contribuído para a colisão.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. A carreta teve a frente danificada com a colisão.

Em decorrência do acidente, a pista ficou parcialmente interditada por algumas horas, causando lentidão no trânsito.

