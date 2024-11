Motociclista morre após acidente em rotatória em Matão

Compartilhar no facebook

Foi enterrado neste sábado (16) o corpo do motociclista Carlos Alberto Nunes, de 60 anos, que morreu em um acidente na noite de sexta-feira (15), no bairro Parque Imperador, em Matão.

De acordo com informações, Carlos Alberto trafegava pela Avenida Baldan com sua esposa na garupa quando, ao chegar a uma rotatória, perdeu o controle da motocicleta. O veículo derrapou e colidiu contra um poste no canteiro central.

Testemunhas acionaram o Samu, e as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Carlos Fernando Malzoni. No entanto, Carlos sofreu uma parada cardiorrespiratória e, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu aos ferimentos. Sua esposa segue internada, mas seu estado de saúde não foi divulgado até o momento.

A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para apurar as circunstâncias do acidente.

