Motocicleta furtada em São Carlos é recuperada pela PM em Araraquara

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Na noite desta sexta-feira (20), durante patrulhamento ostensivo e preventivo pela Rua Antônio Prado, na área central de Araraquara, uma equipe da Polícia Militar abordou um jovem, que estava empurrando uma motocicleta sem emplacamento. Tal atitude despertou suspeita.

Ao ser questionado sobre a procedência do veículo, o jovem alegou que a motocicleta era de leilão e que a havia comprado de uma pessoa cujo nome não se recordava. No entanto, ao realizar a consulta pelo número do chassi, foi constatado que a motocicleta era produto de furto ocorrido em São Carlos.

Com o apoio da Força Tática e da Guarda Municipal, o jovem e o veículo foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). O delegado responsável, registrou um Boletim de Ocorrência de Ato Infracional de Receptação.

Leia Também