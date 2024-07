Morte de peão de rodeio causa comoção em cidade da região

SIGA O SCA NO

Crédito: Redes sociais

O peão Sebastião Pereira Filho, conhecido como "Tiãozinho", faleceu na madrugada do último domingo (7) em um acidente de trânsito na Rodovia Waldir Canevari, que liga Nuporanga a Sales Oliveira, na região de Franca.

Tiãozinho, de 38 anos, voltava para casa em Boa Esperança do Sul após participar de um rodeio em São José da Bela Vista quando o acidente aconteceu. O carro que ele dirigia teria saído da pista, passado por um trecho de terra e colidido contra uma árvore.

Apesar de ter recebido atendimento médico no local, Tiãozinho não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo do peão foi velado e sepultado em Boa Esperança do Sul na segunda-feira (8).

A morte de Tiãozinho causou grande comoção em Boa Esperança do Sul e no meio do rodeio. Amigos e familiares prestaram homenagens ao peão nas redes sociais, destacando sua alegria, talento e amizade.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Leia Também