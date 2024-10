Morre mulher que foi baleada por adolescente; autor foi morto em confronto com a PM

SIGA O SCA NO

09 Out 2024 - 08h01

09 Out 2024 - 08h01 Por Da redação

Laísa Luísa dos Santos -

Laísa Luísa dos Santos, 36 anos, que foi baleada na cabeça na Rua 19, bairro Mãe Preta, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O principal suspeito, um adolescente de apenas 16 anos, identificado como João Pedro Bis, foi morto em confronto com o BAEP horas após o crime.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 8h. Testemunhas relataram ter ouvido um único disparo e, em seguida, visto o adolescente fugindo do local. A vítima foi encontrada caída na calçada. Laísa foi socorrida, mas não resistiu ao ferimento. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas a polícia trabalha com a hipótese de que se trate de um feminicídio.

Após o crime, a Polícia iniciou uma intensa operação para localizar e prender o suspeito. Horas depois, ele foi encontrado na Rua 29, no Jardim Santa Eliza, e reagiu à abordagem policial, dando início a um tiroteio. Durante o confronto, o adolescente foi atingido por disparos e socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimento

João Pedro Bis tinha um histórico de envolvimento com a Polícia. Em julho do ano passado ele matou a própria avó a facadas. Adriana Cristina Ribeiro, tinha 50 anos.

Leia Também