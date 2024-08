Morre motorista de van de Itirapina que sofreu acidente na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Crédito: Fala Matão e Arquivo pessoal

Saiba Mais Entre Araraquara e Matão Van de Itirapina fica destruida após acidente na Washington Luís

Faleceu a mulher de 33 anos vítima de um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (12), na rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Matão. Katerine Aparecida Conceição Silveira Barbosa morava em Itirapina.

Katerine conduzia uma van no sentido capital/interior, quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e foi parar em um barranco. Ela chegou a ser socorrida e levada a um hospital de Matão, mas não resistiu aos graves ferimentos.

A van com placas de Itirapina ficou completamente destruída. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Leia Também