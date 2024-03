Morre Julinha, moradora em situação de rua que emocionou Juliano da dupla Henrique & Juliano

SIGA O SCA NO

Crédito: Reprodução

A moradora em situação de rua Júlia Ceschi, carinhosamente conhecida como Julinha, faleceu na última quinta-feira (29) aos 36 anos de idade. Ela estava internada no Hospital Municipal de Ibaté há três dias. A causa da morte não foi divulgada.

Julinha era uma figura querida por muitos na cidade de Ibaté. Em 2016, ela ganhou fama nacional ao protagonizar uma reportagem da EPTV São Carlos, afiliada da Rede Globo. Na ocasião, ela emocionou o cantor Juliano da dupla Henrique & Juliano ao cantar e se emocionar com ele em uma lanchonete, na avenida São Carlos. A dupla havia acabado de participar de um show no rodeio de Ibaté.

Tudo aconteceu quando Julinha passava pela lanchonete e notou a presença do cantor. Emocionada, ela entrou no local e pediu para cantar com ele. Juliano, tocado pela história de Julinha, prontamente a atendeu.

Os dois cantaram juntos a música "Até Você Voltar", e a emoção tomou conta do ambiente. A cena foi parar na televisão e comoveu o Brasil inteiro.

Uma vida marcada pela luta e pela superação

Apesar da fama momentânea, Julinha continuou vivendo nas ruas de Ibaté. Ela lutou contra o vício em drogas e alcoolismo, e enfrentou diversos desafios em sua vida.

Mesmo com as dificuldades, Julinha jamais perdeu a alegria de viver. Sua espontaneidade e seu sorriso cativante conquistavam a todos que a conheciam.

