Morre ciclista que foi atropelado por carro

Bicicleta da vítima - Crédito: Flávio Fernandes

O ciclista identificado como Sérgio Adriano não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite desta segunda-feira (5) depois de ser atropelado por um carro na avenida Expressa, em Araraquara.

Sérgio tentava atravessar a via, quando foi atingido com violência por um Fiat Palio. O motorista de 38 anos tentou desviar do ciclista, mas sem sucesso.

A vítima foi atendida pela Unidade de Suporte Avançado (USA) e encaminhada até a UPA Central, mas infelizmente acabou morrendo. O corpo foi encaminhado ao IML de Araraquara.

