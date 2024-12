Morre aos 51 anos o padre Edvan, vítima de AVC

Crédito: Arquivo pessoal

O falecimento do Padre Edvan Freire Nunes, da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no Jardim das Estações, em Araraquara, foi anunciado neste sábado (21), às 18h22. O sacerdote, de 51 anos, sofreu um AVC e estava internado na UTI do Hospital São Paulo desde segunda-feira (16), conforme informado pela assessoria de imprensa da Diocese de São Carlos.

O velório será realizado neste domingo (22), na própria paróquia onde Padre Edvan exercia seu ministério, a partir das 10h30. Missas em sua memória serão celebradas às 12h e 14h, sendo a última presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias. Após as cerimônias, o corpo será levado para sepultamento às 15h50, no Cemitério das Cruzes (Britos), em Araraquara.

Uma vida dedicada à fé e ao amor de Deus



Natural de Jacobina, no interior da Bahia, Padre Edvan iniciou sua jornada religiosa após um longo processo de discernimento vocacional. Apesar de sentir o chamado aos 12 anos, só ingressou oficialmente na vida religiosa aos 28, após trabalhar em diversas áreas, como bancos e indústrias, onde atuou como supervisor e tecnólogo químico.

Ao longo de seus 12 anos como sacerdote, Edvan foi reconhecido por sua dedicação em pregar o amor e a misericórdia de Deus. Antes de atuar em Araraquara, passou pela Paróquia do Divino Espírito Santo, em Itápolis, e por outras localidades no Brasil, como Pernambuco, Tocantins, Brasília, São Paulo e Jundiaí.

Em 2008, ingressou na Diocese de São Carlos, abrindo mão de uma carreira promissora e bens materiais para se dedicar integralmente ao Evangelho. "Sou muito feliz e realizado como sacerdote", costumava dizer.

