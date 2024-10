Menino de 8 anos é encontrado morto em casa após provável acidente com cortina

SIGA O SCA NO

12 Out 2024 - 09h38

12 Out 2024 - 09h38 Por Da redação

Óbito foi constatado pelo médico do Samu - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma notícia triste chocou os moradores do Jardim Tropical II, em Franca, na manhã desta sexta-feira (11). Um menino de 8 anos foi encontrado sem vida em sua casa, com uma cortina enroscada em seu pescoço.

A suspeita é de que a criança tenha se envolvido em um acidente fatal durante uma brincadeira. A irmã mais velha, de 14 anos, ao acordar, encontrou o irmão sentado encostado na parede, com a cortina presa ao pescoço. A televisão estava ligada na Netflix, indicando que o menino estava assistindo a um programa antes do ocorrido.

Diante da situação, a adolescente pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o SAMU. Infelizmente, o médico constatou o óbito do menino.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ocorrido para esclarecer os fatos. O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

