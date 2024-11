Mais um caso de feminicídio é registrado na região

Compartilhar no facebook

Elida Renata Benedito de Oliveira Abreu, de 39 anos, foi assassinada em sua residência na Avenida Otávio Rangel, Guariba/SP, e o principal suspeito do crime é seu ex-companheiro, que se encontra foragido.

De acordo com o boletim de ocorrência, Élida provavelmente foi morta enquanto dormia, sendo esfaqueada ao menos 22 vezes, principalmente nas costas. Moradores próximos relataram terem ouvido barulhos durante a madrugada e acionaram a polícia. Um vizinho afirmou ter visto o ex-companheiro de Élida deixando a residência com uma faca na mão logo após o crime.

A perícia técnica esteve no local e confirmou que a maioria dos golpes foi desferida nas costas, o que reforça a suspeita de que Élida estava dormindo no momento do ataque. Segundo a Polícia Civil, o ex-companheiro já estava sob medida protetiva, ordenada pela Justiça, mas isso não impediu o trágico desfecho.

A polícia realizou buscas em várias áreas da cidade, mas o suspeito e a arma do crime ainda não foram localizados. As investigações continuam, e a comunidade espera por respostas e justiça para Élida.

