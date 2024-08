Mãe e bebê são encontradas mortas

USA SAMU - Crédito: arquivo

Uma tragédia chocou a cidade de Araraquara nesta terça-feira (6). Uma jovem de 24 anos foi encontrada morta em sua residência no bairro São José, junto com sua filha de 4 meses. A outra filha, de 3 anos, estava sozinha na casa e foi encontrada ilesa.

De acordo com informações preliminares, o ex-companheiro da jovem, de 25 anos, não conseguia mais entrar em contato com ela há três dias. Preocupado, ele foi até a casa da ex-companheira e de suas filhas e encontrou o portão trancado. Ao ver a filha de 3 anos no quintal, ele pediu para que a criança lhe entregasse a chave por baixo do portão.

Ao entrar na casa, o homem se deparou com a ex-mulher morta por enforcamento e a bebê desacordada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e levou a bebê para a Maternidade Gota de Leite em estado grave.Infelizmente, a criança não resistiu e morreu em decorrência de inanição.

A Polícia Civil foi acionada e investiga as causas da tragédia. A hipótese de suicídio da jovem é a principal linha de investigação. O caso gerou comoção na cidade e reacendeu o alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde mental das mães, em especial no período pós-parto.

Centro de Valorização da Vida

Se você está pensando em suicídio, procure ajuda.

O CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade são opções disponíveis para você.

O CVV funciona 24 horas por dia, inclusive aos feriados, pelo telefone 188. Você também pode entrar em contato por e-mail, chat ou pessoalmente. Existem mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil. Você não está sozinho.

