Loja de cosméticos em shopping sofre prejuízo superior a R$ 65 mil após furto

Uma loja de cosméticos localizada no shopping Jaraguá em Araraquara foi alvo de furto na noite do último domingo (02). De acordo com o boletim de ocorrência, um homem entrou no estabelecimento por volta das 20h47, após o horário de fechamento do shopping, e subtraiu 118 perfumes, causando um prejuízo estimado em R$ 65.114,76.

Imagens das câmeras de segurança mostram que não houve arrombamento, e o suspeito utilizou uma chave ou controle para acessar a loja. A administração do estabelecimento entregou às autoridades a relação dos itens furtados e os vídeos registrados pelas câmeras internas. No entanto, o shopping, que pode ter imagens mais nítidas do suspeito, ainda não disponibilizou acesso ao material. O caso segue sob investigação.

