Jovem que teve relacionamento com o sogro quebra o silêncio e diz que era ameaçado

Crédito: reprodução

O jovem Júnior Virgilio, de 23 anos, que teria sido o pivô de uma crise familiar após ter se envolvido com o sogro na cidade de Araraquara resolveu quebrar o silêncio e disse em entrevista ao jornalista Flávio Fernandes da TV Morada do Sol que sofria ameaças e que se submeteu ao relacionamento para coletar provas.

O caso ganhou repercussão nacional na última semana, quando vídeos em que os dois aparecem no motel passaram a circular nas redes sociais. O carro que era de Júnior teria sido incendiado pelo sogro que estaria tomado por ciúme depois que a filha descobriu o caso entre eles. O homem também teria atacado vizinhos e por isso acabou agredido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

— Minha cabeça ficava atordoada, por constantes ameaças, se ele não me ameaçava de morte ele falava que mandava alguém me matar. Falava que se não conseguisse me matar tirava meu filho de mim. Então isso veio afetando bastante minha cabeça. E eu precisava entrar no jogo dele para conseguir criar provas contra ele. E foi como eu vim conseguindo isso. Graças a Deus eu entrei com advogado. A verdade será esclarecida para o Brasil todo entender o que aconteceu e o que ele vinha fazendo na minha vida — disse Virgilio, em entrevista à TV Morada do Sol, de Araraquara. Clique aqui e assista a entrevista completa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também