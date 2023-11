Filha descobre traição do pai com o marido; enciumado, homem coloca fogo em carro

Vectra que foi incendiado - Crédito: Araraquara Agora

Um carro foi incendiado e um homem agredido na tarde do último domingo (19), no bairro Vale Verde, em Araraquara. Motivo: após a filha descobrir o relacionamento do pai com o marido, o genitor teve uma crise ciúme e cologou fogo no carro que deu de presente para o genro.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada na avenida Lázaro Machado, onde encontrou o veículo GM/Vectra queimado, porém, o fogo já havia sido contido. Segundo populares, o homem de 45 anos estava tomado por ciúme e resolveu atear fogo no veículo que ele deu de presente para o genro, o qual mantinha uma relação amorosa.

Após descobrir a traição, a filha postou nas redes sociais vídeos do pai e do esposo no motel. Em surto, o acusado ainda partiu para cima das pessoas que tentaram contê-lo. Ele arremessou garrafas de vidro contra os vizinhos e estilhaços acertaram a perna de uma jovem que ficou ferida. Revoltado, os populares partiram para cima do homem e o agrediram com socos, chutes e cadeiradas. Segundo informações, ele sempre arruma confusão no bairro. Os agressores não foram localizados.

O local onde ocorreu a briga e o incêndio passou por perícia e os envolvidos foram ouvidos e liberados. O genro não foi encontrado para dar a sua versão sobre os fatos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também