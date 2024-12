Jovem morre após dois meses internado devido a espancamento

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo pessoal

Alex do Nascimento Souza, de 28 anos, morreu na tarde da última sexta-feira (13) após ficar dois meses internado devido a agressões sofridas no final de setembro, em Araraquara. O crime ocorreu na Rua Synésio Wiss Barreto, no bairro Parque das Hortências.

Alex foi encontrado caído próximo à sua residência, na Avenida Carlos Francisco Martins, e socorrido pelo Samu até a Santa Casa de Araraquara. Ele foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado gravíssimo e permaneceu em coma. No dia 29 de outubro, foi transferido para a Unidade de Retaguarda do Melhado, mas não resistiu e veio a óbito.

O corpo de Alex foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e será liberado para velório e sepultamento, ainda sem horário definido. O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita e lesão corporal no Plantão Policial, e as investigações seguem em andamento.

Colaborou Flavio Fernandes

Leia Também