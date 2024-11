Jovem de 24 anos perde a vida em acidente

João Leonardo dos Santos, de 24 anos, morreu após acidente -

Faleceu em Matão, na noite de ontem (29), o jovem João Leonardo dos Santos, de 24 anos, vítima de um grave acidente de trânsito na Vicinal Clito Bastia.

Ele seguia de moto sentido Matão, quando colidiu com o pneu de um trator e, em seguida, com um Corolla no sentido oposto. João não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O garupa, de 18 anos, sofreu fraturas e foi levado ao Pronto-Socorro pelo SAMU. A Polícia Militar preservou o local para a Perícia, e o corpo foi encaminhado ao IML.

João Leonardo, morador do Jardim Popular, deixa familiares e amigos. O velório será realizado no Velório Municipal a partir das 12h deste sábado.

