Jovem de 21 anos morre em acidente de moto após colisão em cruzamento

Moto envolvida no acidente e a vítima no detalhe - Crédito: Descalvado

Maria Eduarda da Cruz, de 21 anos, perdeu a vida no início da tarde desta quinta-feira (6) após um grave acidente de trânsito no cruzamento das ruas Manoel Ferreira Gaio e Nicolau Antônio Lobo, em Descalvado.

A jovem trafegava regularmente de moto pela Rua Manoel Ferreira Gaio, no sentido ginásio de esportes-prefeitura, quando, ao chegar no cruzamento, foi atingida por outra motocicleta que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória. Com o impacto, Maria Eduarda perdeu o controle do veículo e colidiu contra o muro de uma residência.

Ela chegou a ser socorrida, mas, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e faleceu.

O outro veículo envolvido era conduzido por um menor de idade, que não possuía habilitação.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia para apurar as circunstâncias do acidente.

Com informações do Descalvado Agora

Leia Também