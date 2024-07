Jovem de 17 anos é assassinado em cidade da região

Crédito: Fala Matão

Um crime chocante abalou a tarde de quinta-feira (18) a cidade de Matão. Um jovem de 17 anos, identificado como João Vitor de Lima, foi morto a facadas por uma dupla em plena luz do dia.

De acordo com relatos de testemunhas, João Vitor estava na Rua Domingos Siquitelli quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta. Sem dar chance à vítima, os criminosos desferiram diversas facadas contra o jovem, que não teve tempo de se defender.

Após a brutal agressão, os autores do crime fugiram do local. A equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas ao chegar no local, constatou o óbito de João Vitor.

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. Apesar das buscas iniciais, os assassinos ainda não foram localizados. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara.

Leia Também