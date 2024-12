Jaú Serve inaugura amanhã sua primeira loja em Ibaté

Jaú Serve inaugura primeira loja em Ibaté - Crédito: divulgação

Completando 60 anos de história em 2024, a rede Jaú Serve Supermercados está em constante expansão e modernização, e anuncia agora a inauguração de mais uma loja. Nesta terça-feira, 17 de dezembro, a partir das 8h, a rede inaugura sua primeira loja no município de Ibaté.

Localizada na Rua Visconde de Pelotas, nº 607 no Centro de Ibaté, com 1.489,84 mil m² de área construída, sendo 800 m² de área de vendas, esta será a 45ª loja da rede. O horário de funcionamento da loja será de segunda a sábado das 07h30m às 21h, e domingos e feriados das 07h30m às 13h.

O Jaú oferece aos consumidores ibateenses uma nova opção, com uma loja completa com seções de Pizzaria, Rotisserie, Frios, Padaria, Hortifrúti, Floricultura, tudo para oferecer comodidade e excelência de atendimento, sempre com o padrão de qualidade Jaú Serve, enfatizando nosso lema: “Tradição em bem servir”.

O empreendimento ainda contará também com 07 checkouts, sendo 02 de autoatendimento. E uma equipe de 90 colaboradores capacitados para o melhor atendimento. Esta nova unidade da rede Jaú Serve contará também com um estacionamento com 34 vagas para carros e 40 vagas para motos.

A rede Jaú Serve está presente agora em 19 cidades do interior paulista, além de Ibaté, a rede conta com lojas nos municípios de: Araras, Araraquara, Avaré, Barra Bonita, Brotas, Botucatu, Descalvado, Ibitinga, Itápolis, Jaú, Leme, Lençóis Paulista, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Manuel.

Consta em seu plano de expansão mais duas novas unidades ainda este ano, tudo para levar a excelência de atendimento e qualidade de produtos da rede Jaú Serve Supermercados para os seus clientes.



