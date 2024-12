Instituto Marino com o Papai Noel azul, leva alegria e esperança ao Hospital Municipal de Ibaté

Compartilhar no facebook

A ação do Instituto Marino é um exemplo de como pequenos gestos podem transformar o dia de muitas pessoas - Crédito: Divulgação

O Instituto Marino, conhecido pelo carismático Papai Noel Azul, realizou na manhã desta terça-feira, 17, uma emocionante visita ao hospital municipal Hermínia Morganti, na cidade de Ibaté. A ação contou com a presença de membros da equipe do Instituto, incluindo o Papai Noel, Mamãe Noel, Homem-Aranha, Frozen, Chiquinha e o talentoso músico Walber, que encantou a todos com seu saxofone.

A visita proporcionou momentos de muita alegria, esperança e amor para funcionários e pacientes do hospital. As crianças, em especial, ficaram maravilhadas com a presença dos personagens e se divertiram bastante. Além disso, o Instituto Marino distribuiu doces, chocolates e presentes, levando ainda mais felicidade para todos.

A equipe do Instituto Marino, liderada por Rafael Marino, fez questão de transmitir uma mensagem especial de Feliz Natal a toda a população de Ibaté, reforçando os votos de um ano novo repleto de saúde e felicidade.

"Estamos aqui para trazer um pouco de magia e carinho neste período tão especial. Nosso objetivo é fazer com que cada um sinta o verdadeiro espírito natalino, que é o amor e a solidariedade", declarou Rafael Marino, emocionado com a recepção calorosa de todos.

A ação do Instituto Marino é um exemplo de como pequenos gestos podem transformar o dia de muitas pessoas, levando conforto e alegria em momentos desafiadores. A visita ao hospital municipal Hermínia Morganti foi um verdadeiro presente de Natal para todos os presentes, reforçando a importância da união e da empatia nesta época do ano.

