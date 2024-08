Influencer de 16 anos é detida por tráfico de drogas e porte de arma

Material apreendido pela Polícia - Crédito: Flávio Fernandes

O Baep/Canil da Polícia Militar de Araraquara, com o apoio do cão K9 Bruck, deflagrou uma operação na noite de ontem, no bairro Valle Verde, em Araraquara. A ação, desencadeada após denúncias anônimas de disparos de arma de fogo na região, resultou na apreensão de armas, drogas e na detenção de uma adolescente de 16 anos, que se apresentou como influencer.

Testemunhas relataram ter ouvido disparos na residência da menor, que segundo informações, seria utilizada como ponto de venda de entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais encontraram marcas de tiros no portão da casa, corroborando os relatos.

No interior do imóvel, os agentes localizaram diversas munições de calibres 32 e 22, dois revólveres, uma porção de maconha, celulares e R$ 408 em dinheiro. Parte do material ilícito estava escondida em locais estratégicos, como dentro de uma pochete sob a mesa da sala e entre o colchão e o box de um dos quartos.

A adolescente, que informou morar no local com seu companheiro há cerca de um mês, negou qualquer envolvimento com o material apreendido. No entanto, diante das evidências encontradas, ela foi apreendida e conduzida ao plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência por ato infracional de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Leia Também