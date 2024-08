Incêndio devora caminhão carregado com madeira na rodovia SP-255

SIGA O SCA NO

Um caminhão carregado de eucalipto pegou fogo na Rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), próximo ao Naútico, em Araraquara, gerando uma densa nuvem de fumaça que se espalhou pela rodovia.

Apesar do susto, não houve feridos. No entanto, a visibilidade na pista ficou extremamente comprometida devido à fumaça e à forte tempestade de poeira que se levantou com o incêndio, cobrindo a pista, dificultando a visibilidade e aumentando o risco de acidentes.

A concessionária responsável pela rodovia foi acionada para realizar os trabalhos de combate ao incêndio e limpeza da pista.

Leia Também