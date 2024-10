Incêndio de grandes proporções atinge canavial perto de hotel na SP-215

Um incêndio está ocorrendo nesta terça-feira, 15, nas proximidades do Hotel Santa Elisa, na cidade de Dourado. As chamas, que se alastraram rapidamente devido às condições climáticas secas, já atingiram áreas próximas ao Bom Jardim e representam um grande risco para a região.

Motoristas que transitavam pela rodovia nas proximidades do hotel e do Parque do Lago foram os primeiros a avistar as chamas e acionar os bombeiros. A fumaça densa, que se eleva a vários metros de altura, compromete a visibilidade na região e causa preocupação entre os moradores.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

