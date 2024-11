Incêndio consome casa no Jardim Cruzado; Corpo de Bombeiros resgata cachorro

Crédito: Rota das notícias

Na noite desta quinta-feira (14/11), uma residência localizada na Rua José Giro, no Jardim Cruzado, foi destruída por um incêndio. Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem do portal Rota das Notícias, os moradores não estavam presentes no momento do incidente, e vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros ao perceberem o fogo.

Além dos bombeiros, agentes da Guarda Municipal também compareceram ao local para auxiliar na ocorrência. Durante o combate às chamas, os bombeiros encontraram um cachorro em situação de maus-tratos na casa e realizaram o resgate do animal.

O cachorro, que necessitava de cuidados, foi acolhido pela ativista Viviane, da ONG Amar é o Bicho. Apesar dos danos materiais na residência, não houve registro de feridos.

