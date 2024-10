Implantação do WIM na SP 310 será concluída em 15 dias

Implantação do WIM na SP 310 - Crédito: divulgação

As obras de implantação do sistema de pesagem em movimento (WIM) de caminhões que estão sendo realizadas no km 180+500 da SP 310 - Rodovia Washington Luís, próximo à praça de pedágio de Rio Claro, devem ser concluídas em meados deste mês de outubro, segundo previsão da concessionária Eixo SP. Durante esse período, a pista sentido Interior permanecerá parcialmente interditada no sistema 24 horas, exigindo cuidado redobrado por parte dos motoristas.

A pesagem em movimento ou WIM (Weigh In Motion) é uma tecnologia avançada que permite o controle e monitoramento de veículos pesados sem a necessidade de paradas, agilizando o tráfego e garantindo maior segurança viária. No entanto, para que o sistema seja instalado de maneira eficiente, o trecho onde estão ocorrendo os trabalhos passará por ajustes na pavimentação e instalação de equipamentos, o que implica na interdição parcial.

Os serviços de implantação do sistema tiveram início há cerca de um mês. Durante esse período de andamento das obras, a concessionária mantém sinalização constante para alertar e orientar os usuários a respeito dos trabalhos e das alterações no tráfego.

Os pórticos do sistema de monitoramento que estão sendo instalados sobre as faixas de rolamento serão equipados com câmeras com capacidade para identificação de placas (OCR), leitoras de tags de radiofrequência, scanner laser e câmeras panorâmicas. Os sensores de peso são instalados no pavimento da rodovia e, com a integração dos equipamentos, é possível detectar a classificação do veículo, o peso bruto total, peso por eixo e por conjunto de eixo, além de identificar a placa de veículo e suas dimensões (altura, largura, comprimento).

A técnica oferece mais segurança e rapidez aos motoristas, já que apenas os veículos com excesso de carga ou com irregularidades precisarão entrar no posto de pesagem para aferição.

