Idoso morre após acidente em rodovia

Crédito: Araraquara Agora

Daniel Barbinelli, de 74 anos, não resistiu aos ferimentos causados por um grave acidente ocorrido no dia 18 de agosto na rodovia Laurentino Mascari (SP-333), em Borborema. O aposentado estava internado na UTI da Santa Casa de Araraquara e faleceu na madrugada desta quinta-feira (5).

De acordo com o boletim de ocorrência, Barbinelli conduzia um VW/Gol de cor branca sentido Novo Horizonte quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo no km 209. O carro invadiu a pista contrária, colidiu com uma defensa metálica e capotou.

O idoso foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado inicialmente para o pronto-socorro de Borborema. Diante da gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Araraquara, onde permaneceu internado na UTI até seu falecimento.

O corpo de Daniel Barbinelli foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico e, posteriormente, liberado para velório e sepultamento, que ocorrerá na manhã deste sábado (7), em Novo Horizonte.

