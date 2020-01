Idoso de 88 anos que morreu após ser agredido pela filha tinha várias fraturas e marcas de mordida pelo corpo

Acusado detida na viatura da PM - Crédito: X-Tudo Ribeirão

Saiba Mais Ribeirão Preto Mulher é presa após provocar a morte do pai de 89 anos na região

Exames realizados no Instituto Médico Legal (IML) apontam que o idoso Cid Ieve Fernandez Grassi, 88 anos, morto no último sábado (25), teve várias fraturas pelo corpo. A filha, Debora Fernandez, 50, confessou à Polícia que agrediu o pai. O caso aconteceu em uma residência no Jardim Paulista, em Ribeirão Preto.

No boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Civil consta que o idoso sofreu fraturas nas costelas, nariz, sofreu mordidas e lesões pelo corpo e crânio, bem como apresentava marcas de defesa no braço.

Em depoimento, Debora alegou que agrediu o pai depois que ele entrou no quarto com as calças arriadas, tentando supostamente abusar dela. Depois disso teria partido para cima dele desferindo tapas, socos e empurrões.

A mulher disse ainda que antes do crime teria consumido bebida alcoólica e fez uso de remédios. O caso foi registrado como homicídio e a acusada encaminhada para a cadeia feminina de Guariba. O caso segue sendo investigado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também