Mulher é presa após provocar a morte do pai de 89 anos na região

Crédito: X-Tudo Ribeirão

Uma mulher de 50 anos, foi presa em flagrante pela PM (Polícia Militar), após provocar a morte do próprio pai de 89 anos, na tarde deste sábado (25), em uma residência localizada na rua Piracicaba, no Jardim Paulista, em Ribeirão Preto.

Segundo informações da PM, a autora e o pai, Cid Ieve Fernandez Grassi, estavam discutindo quando a mulher empurrou a vítima. Com a força do impacto, o idoso caiu e bateu a cabeça no chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte no local.

Com a chegada da PM, a mulher confessou o crime, sendo conduzida para CPJ. Na Delegacia, ela disse que pai estava tentando abusar sexualmente dela, por isso tomou essa atitude. Após tomar ciência do fato, o Delegado plantonista ratificou a prisão em flagrante.

Com informações do X-Tudo Ribeirão

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também