Identificada mulher que morreu atropelada na SP-215

Crédito: arquivo

A mulher que morreu atropelada na noite da última sexta-feira (10), na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), em Descalvado foi identificada.

Familiares compareceram no IML de São Carlos e reconheceram o corpo de Elisa Kátia Aparecida dos Santos, 41 anos. Segundo um parente que entrou em contato com o SCA, ela é natural de Jaú, mas morava em Boa Esperança do Sul, entretanto, estava desaparecida há três anos. Ela deixa três filhos.

De acordo com informações da Artesp, o motorista do veículo GM Astra relatou que trafegava no sentido oeste quando se deparou com a pedestre atravessando sobre a faixa. Ele afirmou que não teve tempo suficiente para frear ou desviar, ocasionando o atropelamento.

A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

