Pedestre morre atropelada na rodovia SP-215

Uma mulher não identificada morreu atropelada na noite desta sexta-feira (10) na Rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), em Descalvado.

De acordo com informações da Artesp, o motorista do veículo GM Astra relatou que trafegava no sentido oeste quando se deparou com a pedestre atravessando sobre a faixa. Ele afirmou que não teve tempo suficiente para frear ou desviar, ocasionando o atropelamento.

A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A identidade da pedestre ainda não foi divulgada. Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos de perícia.

