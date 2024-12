Ibaté: Zé Parella encerra mandato com a entrega de um novo e moderno Forúm

Novo fórum de Ibaté - Crédito: divulgação

A construção do novo fórum, que custou R$ 5.340.468,55, está em conformidade com os padrões de acessibilidade NBR9050, apresentando banheiros PNE e fraldário. O edifício está equipado com várias salas, incluindo salão de tribunal, cartórios, salas de espera, OAB, sala de conciliação, sala de monitoramento, sala de votação secreta, salas de audiência, salas de testemunhas e celas para presos aguardarem os julgamentos. A instalação também inclui estacionamentos para o público e para o setor administrativo, bem como uma praça com espelho d'água. O projeto foi concluído com mobiliário e com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Este novo fórum estabelece um novo padrão de funcionalidade e acessibilidade para os serviços judiciais da cidade, oferecendo infraestrutura de ponta, tecnologia e ambientes bem planejados para o conforto de todos.

"Estou muito contente, afinal o povo de Ibaté ganha um novo fórum. Esta não é apenas uma construção, mas um investimento para o futuro da nossa cidade. É uma obra para os próximos 50 anos, garantindo funcionalidade, acessibilidade e conforto para toda a nossa população. Uma obra que beneficiará as próximas gerações," Comentou o prefeito Zé Parella.



