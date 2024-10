Ibaté se prepara para o Dia de Finados com organização e devoção

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por intermédio da Secretaria de Serviços Públicos, já se encontra em plena execução dos preparativos para o Dia de Finados, que será celebrado no próximo sábado, 2. O Cemitério Municipal "Nossa Senhora de Fátima", espaço tradicional de homenagem e reverência à memória dos que partiram, será palco de inúmeros visitantes, como de costume.

Com o objetivo de garantir a organização e a tranquilidade durante esse período de intensa movimentação, a Prefeitura estipulou prazos específicos para a realização de melhorias e para a limpeza dos túmulos. O prazo para a execução de obras de manutenção encerra-se no dia 31 de outubro, enquanto a limpeza dos jazigos pode ser realizada até a sexta-feira, 1º de novembro. A observância desses prazos assegura que o cemitério esteja preparado para acolher as famílias e amigos que prestarão suas homenagens, mantendo o ambiente harmonioso e em condições adequadas para a visitação.

No Dia de Finados, os portões do Cemitério Municipal abrirão às 6h45. A programação religiosa, elemento central da data, contará com três missas ao longo do dia, proporcionando aos presentes momentos de profunda devoção. A primeira missa será celebrada às 7h pelo Padre Júlio, seguida por outra às 10h, conduzida pelo Padre Robinson, e encerrando o dia de liturgias, o Padre João Morales oficiará a última cerimônia religiosa às 16h.

A administração também reforça os cuidados relacionados à saúde pública, alertando a população sobre a necessidade de evitar o acúmulo de água em recipientes utilizados para adornar os túmulos. Medidas preventivas contra o Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, são essenciais. Recomenda-se o uso de materiais apropriados para flores e ornamentos, de modo que não comprometam a segurança sanitária.

Com essas ações, a Prefeitura de Ibaté reafirma seu compromisso em proporcionar um ambiente de respeito e dignidade para o culto aos que já partiram, preservando a ordem e a serenidade nesse momento tão importante para a comunidade. Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato diretamente com a administração do cemitério pelo telefone (16) 3343-6233.

Leia Também