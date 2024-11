Ibaté e Ribeirão Bonito recebem novos delegados de polícia

Novos delegados - Crédito: divulgação

Os municípios de Ibaté e Ribeirão Bonito agora contam com novos delegados de polícia, fruto da recente formatura de 304 profissionais na Academia de Polícia (Acadepol). Essa turma foi distribuída estrategicamente para todas as regiões do estado de São Paulo, com o objetivo de fortalecer o atendimento à população, intensificar o trabalho investigativo e aprimorar o combate à criminalidade.

De acordo com o planejamento da Delegacia Geral de Polícia, 50% dos formandos foram alocados no interior do estado, atendendo à necessidade de recomposição de efetivo em várias cidades. A capital paulista recebeu 91 delegados, enquanto 44 foram destinados à região metropolitana e 14 para a Baixada Santista.

A inclusão dos novos profissionais permitiu reduzir o déficit na carreira de delegado de polícia de 30% para 20%. Além disso, essa é a primeira turma da Acadepol que concluiu o curso com o título de especialista em direitos humanos, destacando o compromisso com um policiamento mais humano e eficiente.

