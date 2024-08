Hóspede ateia fogo em quarto de motel após ser convidado a sair

Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência - Crédito: Flávio Fernandes

Um homem de 44 anos causou um incêndio em um quarto de motel na Avenida Sylvio Mascia, próximo ao posto Pau Seco, em Araraquara, na tarde desta segunda-feira (5). Segundo informações, o indivíduo estava hospedado no estabelecimento há dois dias e não havia saído do quarto, nem mesmo para se alimentar.

Após uma conversa com os responsáveis pelo motel, o homem foi convidado a deixar o local. Em seguida, por motivos ainda desconhecidos, ele ateou fogo no quarto.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas e a Polícia Militar para conter o homem e registrar a ocorrência. A Polícia Civil investigará as circunstâncias do caso.

Leia Também