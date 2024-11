Homem tenta matar mulher e morre em rodovia na região

Crédito: ARTESP

Um homem morreu na tarde deste domingo (17) ao se jogar na frente de uma carreta na rodovia Anhanguera (SP-330), no quilômetro 381, em São Joaquim da Barra. O caso aconteceu após ele ter esfaqueado sua companheira, que foi socorrida com vida.

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o homem atacou a mulher em um endereço na cidade antes de dirigir até a rodovia. Ele estacionou seu veículo no acostamento e se lançou diante de uma carreta modelo Scania R450 que seguia no sentido norte. O impacto foi fatal, e a morte foi confirmada no local pela equipe da Unidade de Suporte Avançado.

O corpo foi encontrado no canteiro central da rodovia. A Polícia Técnica realizou perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O motorista da carreta, que saiu ileso, permaneceu no local para prestar esclarecimentos e foi liberado posteriormente.

A mulher esfaqueada foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Até o momento, seu estado de saúde não foi divulgado.

A ocorrência mobilizou equipes da concessionária responsável pela rodovia, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica e uma funerária. O acostamento permaneceu bloqueado até as 21h15 para a conclusão dos atendimentos, mas o tráfego na via principal não foi interrompido.

A motivação do ataque está sendo investigada pela Polícia Civil.

Com informações do site GCN.net

