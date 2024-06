Homem morto a tiros em lanchonete é velado em Araraquara

SIGA O SCA NO

Crédito: Flávio Fernandes/Araraquara Agora

Está sendo velado nesta tarde de sábado (01), na Funerária Micelli, no centro de Araraquara, o corpo de Alan Albergaria Prado, morto a tiros em uma lanchonete, no final da tarde de sexta-feira (31), em Araraquara.

O velório começou às 14hs e segue até por volta de 17 hs, quando o corpo será cremado.

O crime

As causas do homicídio ainda são desconhecidas, mas o autor já esperava a vítima no estabelecimento e assim que ele chegou, já abriu fogo.

Após os disparos, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o acusado saindo do banheiro com a pistola 9mm na cintura, um carregador e 9 munições intactas.

A vítima foi encontrada no banheiro, desacordada, encolhida e com várias perfurações provocadas por arma de fogo.

O Resgate foi acionado, mas Alan já estava sem vida.

O autor M.F.A. foi preso e encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina.

