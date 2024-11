Homem morre em confronto com a PM

Compartilhar no facebook

Crédito: Grupo Rio Claro

Na madrugada deste domingo (10), por volta das 4h05, um homem de 28 anos, identificado como Mateus Alves Milano, morreu em um confronto com a Polícia Militar em Rio Claro (SP). A ocorrência começou na Rua 9, próximo à Avenida 10, no bairro Santa Cruz, onde acontecia um evento no Clube Grêmio Recreativo.

Segundo a Polícia Militar, o chamado ocorreu após relatos de tiros na área. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um homem armado, que desobedeceu as ordens de parada e fugiu a pé. Durante a perseguição, ao alcançar uma construção na Rua 10 com a Avenida 4, o suspeito teria feito um movimento suspeito, indicando estar armado, o que levou o policial a disparar contra ele. Mateus foi socorrido, mas morreu ainda no local.

Com ele, foi encontrado um revólver com cinco cápsulas deflagradas, que foi apreendido para perícia. Os policiais afirmaram que o suspeito chegou a disparar na direção da equipe durante a fuga, mas ninguém foi atingido.

A área foi preservada para a chegada da perícia, que recolheu cápsulas e realizou os exames necessários. Houve resistência de algumas pessoas presentes, que danificaram uma viatura ao atirar uma pedra no para-brisa.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

