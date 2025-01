Homem é preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Ibaté

Compartilhar no facebook

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de São Carlos (D.I.S.E.), realizou na manhã desta terça-feira (28) o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Jardim Icaraí, em Ibaté/SP. Durante a ação, um homem de 20 anos, identificado pelas iniciais D.W.S., foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

Durante a vistoria no local, os policiais localizaram um revólver calibre 22, municiado. Diante da situação, o suspeito foi conduzido à sede da D.I.S.E., onde foi autuado em flagrante delito. As investigações continuarão para apurar possíveis desdobramentos do caso.

A prisão faz parte de uma série de operações realizadas pela Polícia Civil no combate ao crime na região.

