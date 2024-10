Homem é morto a tiros em cidade na região de São Carlos

Na noite deste sábado (26), um homem identificado como Leandro Ricardo Costa dos Santos, de 26 anos, foi morto a tiros na Avenida 15, no bairro Novo Wenzel, em Rio Claro (SP). O pai de Leandro, conhecido como Maninho, também foi assassinado meses atrás no Jardim Bonsucesso.

De acordo com informações do Plantão Policial, a Polícia Militar foi acionada às 20h57 pelo COPOM para atender a uma ocorrência de homicídio. No local, os policiais encontraram Leandro caído de costas, com sinais de ter sido atingido por ao menos seis disparos. A perícia identificou 15 estojos de munição calibre 9mm e um fragmento de projétil, que foram recolhidos para análise.

Durante a ação, um homem de 33 anos foi baleado na perna direita. Ele não tinha relação com a vítima fatal e estava em frente ao seu comércio quando foi atingido por engano. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para tratamento.

Informações iniciais indicaram que um veículo relacionado ao crime foi encontrado queimado nas proximidades de um haras. A placa do veículo, que parecia ser falsa, estava destruída pelo fogo e não foi apresentada na delegacia.

Segundo testemunhas, um carro branco, modelo Onix, se aproximou de Leandro enquanto ele estava sentado, consumindo bebida, e disparou várias vezes antes de fugir. Até o momento, não há informações sobre os autores do crime, e nenhuma testemunha foi localizada.

O carro queimado foi removido para o Pátio, enquanto as equipes dos Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) seguem investigando o caso. Este é o 19º homicídio registrado na cidade em 2024, além de um caso de feminicídio.

