Homem é morto a facadas durante briga em praça

Vítima no detalhe - Crédito: Matão Urgente

Na madrugada deste domingo (26), Jonatas Tiago Barbosa, de 53 anos, foi esfaqueado durante uma discussão em uma praça no Jardim Popular, em Matão. A vítima chegou a ser socorrida pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e encaminhada ao hospital Carlos Fernando Malzoni, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações iniciais, Jonatas estava no local quando se envolveu em uma briga com o autor das facadas, que ainda não foi localizado. O delegado Fábio Abib Calazans, em entrevista ao Matão Urgente, detalhou os primeiros passos da investigação.

“O que apuramos até o momento é que quatro pessoas estavam sentadas em uma mesa na praça, onde houve uma discussão, e um indivíduo desferiu dois golpes de faca na vítima. Não conseguimos obter muitas informações. As pessoas que estavam lá não presenciaram os fatos. Porém, na delegacia, conseguimos ouvir duas testemunhas que confirmaram e identificaram o autor do crime. Solicitamos imagens de câmeras de videomonitoramento do local e agora aguardamos o andamento do inquérito”, disse.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, e o corpo de Jonatas foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento. O autor do crime já foi identificado, mas permanece foragido. A Polícia Civil continua as investigações.

Leia Também