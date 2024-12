Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça em estrada vicinal ; polícia investiga

Moto e tiago no detalhe - Crédito: SCA

Na madrugada deste sábado (28), por volta das 3h29, um homem identificado como Tiago Artali da Silva, de 36 anos, foi encontrado morto na Vicinal George de Almeida Freitas, entre Ribeirão Bonito e o distrito de Guarapiranga. O caso foi registrado como "morte suspeita" e está sendo investigado pela Polícia Civil.

A Polícia Científica esteve presente e realizou os exames no local, no corpo da vítima e no veículo. A médica da ambulância municipal, constatou o óbito.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi encontrada caída às margens da estrada, com parte do rosto desfigurada e fragmentos de massa cefálica espalhados pelo local. Próximo ao corpo, havia uma motocicleta Honda CG 125, sem danos aparentes, encontrada no mato próximo ao barranco.

A vítima não portava documentos de identificação, mas junto ao corpo foram encontrados uma "Nota de Culpa" e um "Alvará de Soltura" datados de 24 e 25 de dezembro de 2024, além de dois celulares, que foram apreendidos.

As evidências no local sugerem que Tiago seguia em direção a Ribeirão Bonito quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle da motocicleta, saiu da pista e caiu. O capacete estava próximo à moto, mas a vítima apresentava um grave ferimento na cabeça. Curiosamente, a vítima foi encontrada com as calças abaixadas, mas sem outros sinais visíveis de lesão no corpo.

A motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de São Carlos para exame necroscópico. As circunstâncias do fato, incluindo a ausência de marcas de frenagem e a posição em que a vítima foi encontrada, seguem sob investigação.

