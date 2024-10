Homem é encontrado morto com cabeça e pênis decepados

Na noite da última sexta-feira (26), um homem foi encontrado morto em uma área da Estrada Velha de Jardinópolis, região de Ribeirão Preto. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com a cabeça e o pênis decepados, além de apresentar perfurações no abdômen. O corpo foi localizado durante uma patrulha, quando policiais avistaram um carro com o porta-malas aberto e uma motocicleta, ambos próximos a três indivíduos em atitude suspeita.

Ao tentarem realizar a abordagem, os suspeitos reagiram, disparando contra a equipe policial. Dois deles fugiram pela mata, enquanto o terceiro tentou escapar em um carro, mas foi baleado e morreu no local. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola 9mm sem identificação e um revólver calibre 38, além de munições.

Durante o confronto, uma viatura da PM foi atingida, e um policial foi ferido, mas protegido pelo colete à prova de balas. Ele foi atendido e liberado no mesmo dia. A Polícia Civil está conduzindo as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar a vítima.

