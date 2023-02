Homem é detido e acusado de furto a supermercado em Ibaté

SIGA O SCA NO

Um dos produtos que iria ser furtado do estabelecimento - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por volta das 2h20 desta quinta-feira, 9, acusado de furtar um supermercado na Avenida Araraquara, no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Guardas municipais foram acionados após denúncia, dando ciência do crime. Equipes constataram que o imóvel foi arrombado e com conhecimento do que teria sido furtado, iniciou diligências pelo bairro e abordaram um homem que portava R$ 20, além de um uma moeda de U$ 1, cuja vítima tinha citado tal detalhe anteriormente para os GMs.

Questionado, o suspeito entregou um comparsa apelidado de Formigão como o autor do furto e que ele estaria somente com o dinheiro para comprar entorpecentes. Encaminhado à CPJ, ficou à disposição da autoridade policial.

